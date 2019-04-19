Вогник співпраці між Львівщиною і Луганщиною ми повинні зберегти, – Олександр Ганущин під час зустрічі з освітянами зі сходу Суспільство | 18-04-2019, 18:10 0 135

Сьогодні, 18 квітня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин зустрівся з вчителями з Луганщини, які прибули на Львівщину, надихнувшись проектом «Змінимо країну разом».



«Цей десант вчителів – дуже добрий приклад, коли вони приїздять уже за власною ініціативою, котра не обмежується нашою спільною програмою з Луганщиною. Педагоги, до речі, транзитом через Львівщину їдуть в Польщу і Німеччину.



Цікаво, що у складі делегації – практично вся Луганщина: від Новопскова до Троїцького. Є ті освітяни, котрих ми вже знаємо в обличчя, і ті, котрі приїхали вперше. Але всі вони розуміють для чого ми робимо ці спільні обміни і готові продовжувати їх далі. Тому дуже приємно, що ми маємо на луганській стороні друзів і партнерів», - сказав Олександр Ганущин.



Додамо, що делегація з Луганщини налічує 44 особи, серед яких начальники відділів освіти районів Луганщини, учителі та директори шкіл, викладачі вузу.



Зауважимо, що під час спілкування голова обласної ради розповів гостям про Конкурс проектів місцевого розвитку, ринок праці на Львівщини, Форум місцевого розвитку, процеси децентралізації в області, мовлення ТРК «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ» на Луганщині.



Крім того, Олександр Ганущин повідомив, що термін подачі заявок на конкурси обмінів між Львівською і Луганською областями продовжений до 26 квітня 2019 року. «Тому я запрошую всіх небайдужих працівників освіти, культури, медіа Львівщини подаватися на конкурси в рамках проекту «Змінимо країну разом». Упевнений, що такі контакти підуть всім на користь!», - наголосив він.



Подання заявок на конкурс здійснюється на сайті Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна»: EKARPATY.COM.



Підсумовуючи зустріч, Олександр Ганущин наголосив, що цей вогник співпраці між Львівщиною і Луганщиною ми повинні зберегти: «Тоді у нас буде відчуття єдиної країни».