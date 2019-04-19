З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ! Суспільство | 18-04-2019, 16:52 0 94



Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 02 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС, які відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (код банку – 899998).

Звертаємо увагу, що до 26.04.2019 діють старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України.

Нагадаємо, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10.01.2019 № 7-р у квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11 травня, тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день 30 квітня 2019 року. Нормами податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів слати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.

