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Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Актуальні питання легалізації праці та заробітної плати».

Суспільство | 18-04-2019, 16:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 133 133    

Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Актуальні питання легалізації праці та заробітної плати».

Нещодавно у Личаківському управлінні ДФС у Львівській області відбувся черговий сеанс «гаряча лінія» на тему: «Актуальні питання легалізації праці та заробітної плати».
З платниками податків району спілкувався заступник начальника відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Павелко Юрій Романович. Кожному платнику податків, який зателефонував на «гарячу лінію», було надано повну та вичерпну відповідь щодо питань які їх цікавила щодо заданої теми відповідного заходу.
Пропонуємо Вашій увазі основні питання, які надійшли від платників податків під час сеансу телефонного зв’язку.
1). В який спосіб можна повідомити органи ДФС про прийняття працівника на роботу?
Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем їх обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування одним із таких способів:
- засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше, ніж із п’ятьма особами.
2). Скажіть будь ласка, в якому випадку можливе оформлення стажування та обговорення випробувального терміну?
Намагання підмінити трудовий договір випробувальним терміном або стажуванням на сьогодні є поширеним порушенням. Питання щодо встановлення випробувального терміну регулюється нормами ст.26 КЗпП і застосовується виключно до трудових відносин. Тобто випробувальний термін може бути застосований виключно до особи, з якою укладається трудовий договір, що має на меті перевірку відповідності працівника роботі, яка йому доручається. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю та виплачується зарплата. Встановлення працівнику безоплатного стажування є порушенням норм трудового законодавства. Стажування означає процес набуття  особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності, навчання на робочому місці для здобуття практичних навичок у певній професії.  Проходження стажування при прийнятті на роботу передбачено для осіб певних категорій. Зокрема, для студентів та учнів. В цьому випадку стажування передбачає укладання договору про стажування, видання наказу про стажування, оформлення програми стажування, внесення запису до трудової книжки про походження стажування. Також стажування можливе для безробітних (ст.8 Закону України від 05.07.2012р. №5067-VI «Про зайнятість населення»). Таке стажування здійснюється на замовлення роботодавців за індивідуальною програмою, що затверджується роботодавцем і погоджується територіальним центром зайнятості.
3). Як себе вести, коли тобі пропонують зарплату «в конверті»?
Працюючі повинні вимагати у роботодавця більш високу «білу» зарплату, шукати більш високооплачувану роботу, адже, чим більше офіційна зарплата і внесок, тим вища пенсія. Таким чином, ви можете самостійно подбати про додаткові доходи у старості. Кожен громадянин повинен чітко розуміти, що основна причина майбутньої мізерної пенсії полягає у його нинішній нелегальній роботі і зарплаті «у конверті».
4). Який алгоритм дій має здійснити підприємець під час оформлення нового працівника на роботу?
Під час оформлення нового працівника на роботу, підприємцю необхідно:
- укласти в письмовій формі трудовий договір (п. 6. ч. 1 ст. 24 Кодексу законів про працю України; форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджена наказом Мінпраці від 08.06.2001 № 260);
- оформити наказ про прийняття на роботу (заповнити типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджену наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489);
- повідомити ДФС про прийняття працівника на роботу (постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 17.06.2015 № 413).
Звертаємо увагу, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається до початку роботи працівника за формою, згідно з додатком до постанови КМУ від 17.06.2015 № 413.
5). Яку відповідальність несе роботодавець у разі укладання договору ЦПХ замість трудового?
Досить часто суб’єкти господарювання (фізичні особи та фізичні особи-підприємці) для виконання певних робіт чи послуг укладають договори цивільно-правового характеру. В кожному  випадку існують різні вимоги щодо змісту договору, документального підтвердження наданих послуг чи виконаних робіт, оподаткування виплаченого доходу і навіть відображення у звітності.
Договори ЦПХ зі звичайними фізичними особами підпадають під пильний контроль. Для інспектування в поле зору потрапляють суб’єкти господарювання, у яких за даними звітності застраховані особи виконують роботи (надають послуги) за договорами ЦПХ більше року, а також у яких 30 і більше відсотків працівників працюють за такими договорами. Важливо, щоб роботи чи послуги за договором ЦПХ  не збігалися із функціоналом працівника за його основною посадою або функціоналом інших працівників.
6). Чи мають право контролюючі органи вимагати обов’язкове нарахування мінімальної заробітної плати та утримання з її розміру податків та зборів?
Відповідно до ст. 1 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями, заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Згідно з ст. 3 Закону України «Про оплату праці», мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.
Статтею 35 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють:
- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;
- органи доходів і зборів.
Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Згідно з п. 80.1 та п.п. 80.2.7 п. 80.2 ст. 80 ПКУ у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, контролюючі органи здійснюють фактичну перевірку без попередження платника податків (особи).
Враховуючи те, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання, то контролюючі органи мають право здійснювати контроль за її нарахуванням та сплату усіх податків та зборів.
7). До кого потрібно звертатися у разі порушення підприємством моїх трудових прав та невиплати заробітної плати?
Згідно до статей 232 та 235 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють без укладання трудового договору, мають право звернутись до суду.
Необхідно зазначити, що відповідно до статті 24 КЗпП України роботодавцям заборонено допускати працівника до роботи без укладення трудового договору та повідомлення про це органів Державної фіскальної служби.
При винесенні рішення щодо оформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, при направленні заяви у відповідні органи, суд одночасно приймає рішення про нарахування та виплату такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні, в даному періоді, без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату відповідно до законодавства податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи.
Варто зауважити, що за таке порушення законодавства про працю, крім адміністративної та кримінальної відповідальності роботодавця, передбачено також фінансову відповідальність.
Згідно зі статтею 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу, в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Сектор організаційного забезпечення
Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області
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