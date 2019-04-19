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Працівники митниці вилучили понад 700 кг одягу та взуття
|Суспільство | 18-04-2019, 14:42
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Громадянин намагався провезти товар, обсяги якого у кілька разів перевищують неоподатковувану норму переміщення.
Учора громадянин України, 1999 р.н., мешканець Львівщини прямував з Польщі в Україну транспортним засобом "Volkswagen" смугою руху "зелений коридор" як водій разом із шістьма пасажирами. Під час візуального огляду вказаного транспортного засобу в працівників митниці виникла підозра, що в ньому наявні предмети або товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Автомобіль скерували у місце поглибленого огляду. Там в багажному відділенні та салоні автомобіля серед особистих речей громадянина було виявлено 714 кг вживаного одягу та взуття.
У своїх поясненнях водій повідомив, що вказаний товар належить йому та був придбаний для власного використання в Польщі. Пасажири повідомили у своїх поясненнях, що жодного стосунку до цих речей не мають.
Так, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагався перемістити через митний кордон України товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст.471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.
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