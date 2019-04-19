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На Львівщині триває щорічний конкурс дитячої творчості «Бюджет країни – очима дитини»
|Суспільство | 18-04-2019, 13:43
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Дорогі школярі!
На Львівщині триває щорічний конкурс дитячої творчості «Бюджет країни – очима дитини». Перший етап завершується 30 квітня поточного року.
У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів таких вікових категорій:
- І категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 7 – 11 років;
- ІІ категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 12 – 15 років
за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової тематики:
• Художні твори.
• Мультиплікаційна анімація.
• Літературні твори.
Приймаються тільки індивідуальні творчі роботи.
Головне управління ДФС у Львівській області запрошує до участі в конкурсі всіх хлопців і дівчат, які мають власну творчу позицію щодо сумлінного виконання дорослими конституційного громадянського обов’язку зі сплати податків задля добробуту і розквіту рідної Вітчизни.
За додатковою інформацією звертайтеся до територіальних відділень ДФС у Львівській області за місцем проживання.
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