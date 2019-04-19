На Золочівщині винесено вирок лісничому, який розтратив майже 2 м3 дерев породи дуб Суспільство | 18-04-2019, 11:26 0 98



Миколаївським районним судом Львівської області цьогоріч, 4 квітня, виненено вирок лісничому одного із лісогосподарських підприємств району, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.



Встановлено, що 16.01.2019, скориставшись вибірково-санітарною рубкою дуба, лісничий підробив товарно-транспортну накладну, відповідно до якої нібито відпустив 1,68 м3 деревини м’яколистяної породи дерев, хоча насправді відпустив деревину більшого об’єму (1,93 м3) та твердолистяної породи (дуб).



Після цього, зловмисник розтратив ввірене йому майно.



Так, вказану особу на рік позбавлено права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною із охороною лісу та майна, а також призначено покарання у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.



Крім цього, судом конфісковано в дохід держави саморобний трактор з підводою, бензопилу «Shtil» та сокири.



Прес-служба прокуратури Львівської області