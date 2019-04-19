На Мадейрі перекинувся автобус з німецькими туристами: 29 загиблих Суспільство | 18-04-2019, 10:07 0 94 На португальському острові Майдейра в результаті аварії туристичного автобусу загинули 29 людей, більшість з них німецькі туристи, ще 27 осіб отримали травми.



Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Publico.



Аварія сталася близько 18:30 за місцевим часом. Водій автобусу, ймовірно, не впорався з керуванням і з’їхав з вузької дороги та перекинувся.





Інцидент стався в житловому районі в прибережному містечку Канісу на південному узбережжі острова.



В автобусі були 55 пасажирів, водій та екскурсовод. Всі туристи були громадянами Німеччини, багато з них пенсіонери. Також відомо, що серед них було 18 жінок і 11 чоловіків.



Постраждалих доставили до лікарні у місті Фуншал, столиці Мадейри. Трьом постраждалим зробили операції, 23 перебувають під наглядом лікарів, двоє були виписані.





У лікарні підтвердили, що двоє з потерпілих - з Португалії, інші - іноземні громадяни. Влада Мадейри оголосила триденну жалобу.