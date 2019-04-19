На Закарпатті вилучено партію контрафактних сигарет вартістю 885 тис. гривень Суспільство | 17-04-2019, 18:34 0 166

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області спільно із прикордонниками вилучили партію контрафактних цигарок, вартістю 885 тис. грн, підготовлених для незаконного переміщення через кордон.

В рамках проведення операцій «Акциз-2019», «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України на ВПС «Великий Бичків» Мукачівського прикордонного загону було вилучено 25 тис. 250 пачок контрафактних тютюнових виробів відомих торгових марок, виявлених працівниками прикордонної служби на лінії державного кордону з Румунією.

Цигарки не були обклеєні акцизними марками та призначалися для незаконного переміщення через державний кордон України.

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів складає 885 тис. гривень.

Триває слідство.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

