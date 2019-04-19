На Львівщині знищили понад 7 тис. пачок сигарет Суспільство | 17-04-2019, 18:34 0 170



Свого часу їх вилучили працівники Львівської митниці ДФС при спробі незаконного переміщення через митний кордон України.

На підставі законодавчих документів Кабінету Міністрів України, Митного кодексу України цей товар у встановленому порядку перейшов у дохід держави та зберігався на складах Львівської митниці ДФС. Знищення відбулось за участі членів комісії, до складу якої увійшли представники Львівської митниці ДФС, Львівської міської ради, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, ГУ ДФС у Львівській області, виробників та імпортерів тютюнових виробів.

Згідно з актами про знищення (утилізацію) внаслідок термічної обробки (спалювання) знищено більш ніж 7 тис. пачок сигарет різних марок. Загалом знищено товару на понад 25 тис. грн. Найбільшу частину з них – 6 030 пачок вилучено під час спроби незаконного переміщення через митний кордон України у потязі Київ – Перемишль, що прямував до Польщі. Вони містились у восьми валізах, які були сховані у міжстельових просторах чотирьох санвузлів поїзда. Решту сигарет вилучили в пункті пропуску «Шегині – Медика».

Минулоріч у такий спосіб було утилізовано 37 тис. пачок сигарет.

