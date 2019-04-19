Штрафи та конфіскат, або боротьба з порушенням митних правил на Закарпатській митниці Суспільство | 17-04-2019, 18:29 0 177

Протягом першого кварталу 2019 року підрозділами Закарпатської митниці ДФС складено 1 782 протоколів про порушення митних правил (далі – ПМП) на суму майже 43 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, кількість справ збільшилась на 96, з одночасним збільшенням вартості предметів порушень митних правил на понад 25,4 млн грн. Зокрема, у режимі «в’їзд» на територію України заведено 403 справ про ПМП, у режимі «виїзд» – 1379.

При цьому в 113 складених справах про ПМП предмети правопорушень на загальну суму понад 38,3 млн грн були реально вилучені.

Також митницею протягом січня-березня передано на розгляд суду 168 справ на загальну суму понад 31,5 млн грн. Минулоріч – 109 справ на суму 16,3 млн грн.

Структура основних предметів правопорушень на Закарпатській митниці ДФС виглядає наступним чином:

тютюнові вироби – 42 справи на суму більше 1,7 млн грн;

продовольчі товари – 23 справи на суму понад 27,8 млн грн;

транспортні засоби – 11 справ на суму 1,4 млн грн;

промислові товари – 28 справ на суму 9,8 млн грн;

наркотичні та психотропні речовини – 21 справа;

зброя, боєприпаси, спецзасоби – 4 справи.

Варто зазначити, що найбільш характерними порушеннями в зоні діяльності Закарпатської митниці протягом перших трьох місяців 2019-го є порушення громадянами термінів доставки транспортних засобів до митниці призначення (ст. 470 МКУ), перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів (ст. 481 МКУ), переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю (ст. 483 МКУ).

Запобігати, протидіяти контрабанді та порушенням митних правил у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС – одне із пріоритетних завдань, яке стоїть перед відомством. Фахівці митниці вивчають причини та умови, що сприяли вчиненню контрабанди та інших правопорушень у сфері державної митної справи, та вживають заходів щоб їх усунути. Тож, інформація, якою володіють працівники митниці, збирається, аналізується й у подальшому узагальнюється задля того, щоб прогнозувати тенденції розвитку негативних процесів, пов’язаних із порушенням митного законодавства, – наголошують у Закарпатській митниці ДФС.

ДФС у Закарпатській області