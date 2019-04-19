Великими платниками перераховано до державного бюджету понад 1,2 мільярди гривень податку на додану вартість Суспільство | 17-04-2019, 18:29 0 174



За І квартал 2019 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС спрямували до державного бюджету понад 1,2 мільярди гривень податку на додану вартість. Додатково до державного бюджету надійшло маже 9 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 589 мільйонів гривень. Зокрема, у березні великими платниками Заходу перераховано 386 млн гривень.

Слід зазначити, що з початку 2019 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 1,7 млрд гривень податку на додану вартість.



