У Львові близько вісімдесяти військових правоохоронців завершили навчання за стандартами НАТО Суспільство | 17-04-2019, 17:22 0 150



Сьогодні, 17 квітня, в Навчальному центрі Військової служби правопорядку ЗС України відбулася урочиста церемонія з нагоди звершення вишколу слухачів базового курсу фахової підготовки рядового складу та фахової підготовки сержантського складу базового рівня.

Випускників тримісячного курсу привітали канадські партнери на чолі з командувачем місії ЮНІФАЕР в Україні підполковником Фредеріком Котей. А також – представники Головного управління ВСП ЗСУ, Центрального управління ВСП й територіальних управлінь.

З вітальними словами до присутніх звернувся начальник Навчального центру підполковник Олег Керницький.

– Сьогодні ви стоїте на порозі важливого етапу своєї військової кар’єри – впровадження нової системи підготовки, нових методів роботи з підлеглими за стандартами НАТО», – наголосив підполковник Олег Керницький.

Під час вручення сертифікатів, за результатами навчання, командуванням Центру та місії ЮНІФАЕР були вручені грамоти кращим представникам служби сержанту Антону Кузьменко, старшому солдату Олегу Садовому та старшому солдату Ірині Горбачовій.



Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони

(м. Львів)

