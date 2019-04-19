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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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До уваги суб’єктів ЗЕД, подорожніх!
|Суспільство | 16-04-2019, 20:07
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З 11 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин 21.04.2019 заплановано роботи з встановлення нового серверного обладнання у МАПП «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС. На час проведення робіт буде призупинено пропуск та митне оформлення транспортних засобів на вантажній та пасажирській ділянках.
Піший перехід буде працювати у звичному режимі.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
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