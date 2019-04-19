До уваги суб’єктів ЗЕД, подорожніх! Суспільство | 16-04-2019, 20:07 0 234



З 11 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин 21.04.2019 заплановано роботи з встановлення нового серверного обладнання у МАПП «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС. На час проведення робіт буде призупинено пропуск та митне оформлення транспортних засобів на вантажній та пасажирській ділянках.

Піший перехід буде працювати у звичному режимі.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

