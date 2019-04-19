Шотландці та англійці передали допомогу львівському госпіталю Суспільство | 16-04-2019, 16:00 0 136

Сьогодні, 16 квітня, Військово-медичний клінічний центр Західного реґіону у Львові отримав гуманітарну допомогу від Благодійного фонду родин загиблих Героїв «Сумна Квітка».

Представники Фонду спільно з начальником 58 будинку офіцерів передали гуманітарну допомогу від небайдужих людей доброї волі з Шотландії та Великої Британії. У вантаж для госпіталю увійшли два дефібрилятори, розхідні та перев’язочні матеріали, бинти, одноразові системи, катетери тощо.

– Це лише частина благочинного внеску, отриманого нами від шотландців, – говорить директор БФ «Сумна квітка» Олена Круглікова. – Медичну апаратуру та розхідні матеріали для опіки над пораненими бійцями також ми передамо й у мобільні госпіталі, які розташовані у районі проведення операції Об’єднаних сил. Це буде хорошим великоднім подарунком, що принесе користь у справі одужання наших поранених захисників.



Володимир Скоростецький,

Відділення спеціальних кореспондентів

Інформаційного агентства МО України (м. Львів)



