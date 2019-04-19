В 1,5 раза зросли надходження з податку на прибуток підприємств на Львівщині за перші три місяці 2019 року порівнюючи з тим самим періодом 2018 року Суспільство | 16-04-2019, 14:04 0 143



Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області за перші три місяці 2019 року до державного бюджету надійшло 780,1 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 266,3 млн. грн. або на 51,8 відс. більше порівнюючи з відповідним періодом 2018 року (513,8 млн. грн.) та на 456,8 млн. грн. або у 2,4 рази більше порівнюючи з тим самим періодом 2017 року (323,3 млн. грн.).

Так, у березні 2019 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 576,2 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 203,3 млн. грн. або на 54,5 відс. більше порівнюючи з березнем 2018 року (372,9 млн. грн.) та на 362,2 млн. грн. або у 2,7 раза більше порівнюючи з тим самим періодом 2017 року (214,0 млн. грн.).

Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.

Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств: СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТОВ ,,ІТ-Техноресурс”, ТОВ ,,Українські інформаційні технології”, ТзОВ ,,Софтсерв”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.



