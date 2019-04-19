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Закарпатські митники, через 680 пачок прихованих цигарок, влучили «BMW 730D»
|Суспільство | 16-04-2019, 11:25
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На митному посту «Вилок» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення до країн ЄС тютюнових виробів.
Рухаючись у напрямку з України, наш співвітчизник заїхав на смугу руху «зелений коридор» та усно заявив про відсутність у нього товарів та предметів, прихованих від митного контролю, або таких, які заборонені до вивезення з України.
Працівники пункту пропуску, здійснивши оцінку ризиків, спрямували транспортний засіб «BMW 730D» на майданчик поглибленого огляду. Відтак у конструктивній порожнині заднього бампера автомобіля митники спільно з прикордонниками виявили 680 пачок цигарок «Jin Ling» без акцизних марок.
Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально виготовлених сховищ.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частини 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних до рішення суду вилучено цигарки та автомобіль вартістю понад 1 млн грн.
ДФС у Закарпатській області
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