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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 15-04-2019, 18:20
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян
для працевлаштування за посадами та професіями:
інженер з технічного аудиту, майстер виробничої дільниці, диспетчер району мереж, технік, інженер, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, інженер з комп’ютерних систем, інженер з охорони праці, електрослюсар з ремонту устаткування РП, електромонтер, контролер енергонагляду, слюсар з КПВіА, оператор ЕОМ, штукатур, маляр, оператор друкарського устаткування, водій, слюсар з ремонту автомобілів, механік гаража, тракторист 5 розряду
для ПрАТ "Львівобленерго"
(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 245-79-80, 244-59-91).
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