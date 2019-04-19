ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 15-04-2019, 18:19 0 205





Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади:

Охоронник - охорона об"єктів, майна, матеріальних цінностей, що перебувають у межах об"єкту або контрольно-пропускного пункту, візуальний контроль з використанням спеціального обладнання, служба з вогнепальною зброєю і спецзасобами, заліки з фізпідготовки, відсутність судимості, служба в Збройних Силах України.

З.П – 6000 грн.

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ У ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



(За дет. інформацією звертатися за тел.: 245-79-86; 244-59-94 Відділ Рекрутингу)

