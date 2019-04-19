Протягом січня-березня 2019 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 474 млн грн єдиного податку Суспільство | 12-04-2019, 18:28 0 494

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області фізичні особи-підприємці Львівщини протягом січня-березня п.р. сплатили до місцевих бюджетів 474,0 млн.грн. єдиного податку. Це на 110,2 млн. грн., або 130,3 відс. більше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року (у січні-березні 2018 року надійшло 363,8 млн. гривень).

У березні п.р. фізичними особами - підприємцями сплачено 53,5 млн. грн. єдиного податку. Надходження у березні 2019 року порівнюючи з березнем 2018 року зросли на 10,5 млн.грн., або на 24,4 відс. (у березні 2018 року сплачено 43,0 млн. гривень).



