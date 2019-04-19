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Закарпатські митники вилучили у іноземця марихуану
|Суспільство | 12-04-2019, 18:23
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Напередодні, 11 квітня 2019 року під час проходження митного контролю у міжнародному пункті пропуску «Тиса» у громадянина Румунії виявлено небезпечну наркотичну речовину канабіс.
Виявити наркотичний сховок вдалося завдяки професійності працівників митниці, в результаті спрацювання службового собаки, навченого на пошук психотропних речовин. Було проведено поглиблений огляд транспортного засобу в якому слідувало два громадянина Румунії, в ході огляду у транспортному засобі виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуана), обіг якого заборонено.
Про факт виявлення повідомлено відповідні правоохоронні органи. Наразі наркотики вилучено правоохоронцями, проводяться відповідні слідчі дії.
ДФС у Закарпатській області
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