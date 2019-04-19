Понад 5000 пігулок, що містять психотропи, вилучено митниками на митному посту «Ужгород» Суспільство | 12-04-2019, 18:16 0 239

Напередодні, 11 квітня, на митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС вилучено велику кількість пігулок, що містять речовини психотропної дії. Таблетки віз в Україну наш співвітчизник автомобілем «VW» моделі «Caddy».

Формою проходження митного контролю громадянин України обрав порядок проходження по смузі руху «зелений коридор», що вважається заявою про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення в країну.

Відтак, врахувавши ризики, транспортний засіб було виведено з загального потоку для проведення митного огляду, де працівники митниці виявили незаявлені при усному опитуванні медичні препарати іноземного виробництва а саме: «Xanax», «Vermox», «Cordarone», «Depakine», «Dona» тощо. Ці медпрепарати містять діючі речовини, віднесені до переліку психотропних речовин і прекурсорів.

Виявлені медичні препарати знаходились в дорожній сумці, яка знаходилась в салоні транспортного засобу на задньому сидінні без ознак приховування. На момент виявлення медпрепаратів будь-яких документів щодо їх переміщення або придбання українець не мав.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України.

На підставі статті 511 Митного кодексу України складено протокол за яким вилучено 5 248 пігулок та 59 ампул медпрепаратів, вартість яких встановлюється.

ДФС у Закарпатській області

