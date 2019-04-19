В межах проекту НАТО на цивільні спеціальності перенавчилися 4207 військовослужбовців Західного регіону Суспільство | 12-04-2019, 13:30 0 141



На Львівщині представники Офісу НАТО в Україні, громадської організації «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців» та представник апарату Львівської обласної державної адміністрації провели зустрічі зі слухачами профорієнтаційних курсів, які вже звільнені або невдовзі звільнятимуться з військової служби в запас.

Зокрема, у місті Червоноград менеджер Програми НАТО-Україна Крістофер Штаудт, виконавчий керівник цієї Програми Олександра Огороднікова, головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи Петро Самощук та директор Центру перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців» Андрій Рой відкрили 350-годинний курс «Менеджмент безпеки бізнесу».

З напутніми словами до представників навчальної групи звернулися секретар мiської ради Олександр Грасулов, директор Вищого професійного училища №11 Оксана Білик, керівник міського центру зайнятості Тетяна Борис, а також Петро Самощук.

У своїх виступах вони акцентували увагу на тому, що бажання до отримання нових знань є першим кроком на шляху професійного та особистісного зростання, дає можливість повноцінно реалізувати себе у цивільному житті, посісти гідне місце на ринку праці.

Натомість Крістофер Штауд стисло розповів присутнім про діяльність Офісу НАТО в Україні, про історію запровадження та перебіг виконання Програми НАТО-Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців, а також про перспективи подальшої роботи в контексті створення Міністерства у справах ветеранів України.

Роботу ми розпочали у 1999 році й за цей час перепідготували на цивільні спеціальності близько 11 тисяч громадян. Знаємо, що більша п’ятдесяти відсотків з них згодом працевлаштувалися або започаткували власну справу. Минулого року в різних регіонах України ми випустили близько 800 слухачів і поточного року плануємо підготувати приблизно таку ж кількість випускників, – зазначив Крістофер Штауд.

Також він розповів й про інші актуальні програми з підтримки захисників України.

З осені 2014 року проводимо триденні семінари з психологічної реабілітації для демобілізованих учасників Антитерористичної операції (ООС). За цей час відбулося близько двох сотень таких семінарів, до участі в яких було залучено близько 8 тисяч осіб. З літа 2015 року ми проводимо роботу зі створення Трастового фонду, що допоможе створити в Україні систему переходу з військової кар’єри на професійну цивільну і саме у ці дні наші зусилля направлені на те, щоб виробити оптимальну стратегію діяльності Фонду в контексті новоствореного Міністерства у справах ветеранів, – зазначив Крістофер Штауд.

У місті Броди, в приміщенні міської ради, відбулося вручення дипломів та сертифікатів міжнародного зразка слухачам 350-годинного курсу «Управління персоналом» під час якого вони вивчали спеціальні, економічні, фінансові дисципліни. Спільно з організаторами в урочистостях взяли участь директор педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича Олександр Квак, заступник директора з виховної роботи Ніна Кравчук, представник районної державної адміністрації Вадим Тимчишин.

Відрекомендовуючи учасників заходу директор громадської організації «Західний регіональний центр перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців» Андрій Рой акцентував увагу присутніх на тому, що багаторічна стала підтримка Північноатлантичного альянсу дозволила отримати нові спеціальності більше чотирьом тисячам військовослужбовців, які звільнялися у різні часи з військової служби.

За два десятки років наш Центр пройшов різні етапи розвитку: нас оптимізували, скорочували, реформували, залишали без державного фінансування. І саме НАТО виступило тим партнером, який постійно, з року в рік, був з нами і зараз робить дієві кроки з налагодження комплексної системи, що дозволить забезпечити якісну адаптацію військових до цивільного життя. За роки нашої співпраці 2030 слухачів підвищили свої шанси на працевлаштування у цивільні сфері. За наявності зацікавлених у формування навчальних груп курси відбувалися у Львові, Володимир-Волинському, Бродах, Дрогобичі, Мукачеві, Ужгороді, Самборі, Стрию, Чернівцях, Яворові, Червонограді.

Вітаючи випускників головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи Петро Самощук висловив переконання , що отримані знання дозволять швидше адаптуватися після служби.

Минає час і вже потрібно йти у запас, шукати себе у цивільному житті. Безперечно отримані знання допоможуть вам працевлаштуватися. Військові пенсіонери – це люди, переважно, середнього віку. Ще є чимало сил та енергії, які хочеться скерувати на службу своїй сім’ї, родині. А як це вірно зробити підкажуть на курсах, які проводить Центр перепідготовки. Та що казати, ви самі змогли переконатися у моїх словах під час навчання. Всіх благ та нових звершень.

На завершення заходу Крістофер Штауд та Олександр Квак вручили випускникам дипломи державного та сертифікати міжнародного зразка та побажали успіхів в майбутньому.



Відділення спеціальних кореспондентів Інформаційного агентства МО України (м. Львів)

