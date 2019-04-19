Митний кордон в Закарпатті перетнуло більше 2 млн громадян Суспільство | 12-04-2019, 11:45 0 119

З початку 2019 року в митних пунктах пропуску Закарпатської митниці ДФС здійснено митне оформлення 2 169 854 громадян, 802 767 транспортних засобів та 5 млн 858 тис. тонн вантажів. У порівнянні з відповідним періодом 2018 року, загальна кількість пропущених через митний кордон України громадян зменшилась на 219,8 тис., транспортних засобів – 188,7 тис., вантажів – 355 тис. тонн.

Варто відмітити, що у плані перетину митного кордону України, найчастіше протягом 3 місяців громадяни перетинали такі митні пости: «Вилок», «Тиса», «Ужгород», «Лужанка». Водночас, найбільш активне оформлення вантажів зафіксоване фахівцями Закарпатської митниці ДФС на митних постах: «Ужгород-центральний», «Мукачево», «Виноградів-вантажний».

Закарпатською митницею ДФС здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення комфортного та швидкого перетину кордону, мінімізацію часу, за який здійснюються митні формальності. Так, зокрема, встановлено часові нормативи, які відводяться для працівників митниці, протягом яких має здійснюватись контроль легкових автомобілів, автобусів, вантажівок та транспорту повітряного сполучення. Середній час митного оформлення товарів за митними деклараціями у режимах експорт, імпорту та транзит за 3 місяці складав 136 хвилин.

ДФС у Закарпатській області

