Додаткові аукціонні торги Суспільство | 12-04-2019, 10:05 0 133



Львівське ОУЛМГ повідомляє, що з метою повної реалізації необробленої деревини заготівлі другого кварталу 2019 року державних лісогосподарських підприємств, 22 квітня будуть проведені додаткові аукціонні торги.

Торги проводитиме ТБ «ТСБ «Галконтракт».

Уся інформація щодо виставленої лісопродукції знаходиться на сайті біржі.

Запрошуємо наших партнерів – деревообробників реєструватись на торги та приймати активну участь у них.



Відділ лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ

