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Перша, присвячена армійцям, фотовиставка в районі АТО-ООС
|Суспільство | 11-04-2019, 19:39
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Сьогодні в приміщені Луганської ОДА відкрито першу в історії АТО-ООС фотовиставку присвячену військовослужбовцям Збройних Сил України. Протягом наступних кількох тижнів відвідувачів цієї державної установи зустрічатимуть та проводжатимуть обличчя бійців, що не шкодуючи власного життя захищали, і захищають нашу землю.
Для, так би мовити, стартового проекту ми вибрали двадцять фотопортретів наших захисників, - розповів заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. – Спочатку вони будуть експонуватись у нас в ОДА. А згодом ми проведемо більш розширену фотовиставки по навчальним закладам Луганщини. Люди і діти мають бачити хто їх захищає від російсько-терористичних військ.
Також, в проекті обласного керівництва, в співпраці з військовими журналістами, запустити низку соціальної реклами на бігбордах області.
Тарас Грень.
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