Перша, присвячена армійцям, фотовиставка в районі АТО-ООС Суспільство | 11-04-2019, 19:39 0 198

Сьогодні в приміщені Луганської ОДА відкрито першу в історії АТО-ООС фотовиставку присвячену військовослужбовцям Збройних Сил України. Протягом наступних кількох тижнів відвідувачів цієї державної установи зустрічатимуть та проводжатимуть обличчя бійців, що не шкодуючи власного життя захищали, і захищають нашу землю.

Для, так би мовити, стартового проекту ми вибрали двадцять фотопортретів наших захисників, - розповів заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко. – Спочатку вони будуть експонуватись у нас в ОДА. А згодом ми проведемо більш розширену фотовиставки по навчальним закладам Луганщини. Люди і діти мають бачити хто їх захищає від російсько-терористичних військ.

Також, в проекті обласного керівництва, в співпраці з військовими журналістами, запустити низку соціальної реклами на бігбордах області.

Тарас Грень.

