Співробітники ВВБ Держприкордонслужби викрили українця, який підкупом хотів налагодити канал переміщення сигарет в Польщу Суспільство | 11-04-2019, 19:27 0 197



На Львівщині співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби викрили злочинну діяльність організатора каналу незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів.

Чоловіка у порядку ст. 208 КПК України затримала у місті Червоноград спільна міжвідомча група у складі офіцерів ВВБ по Львівському прикордонному загону Держприкордонслужби України, слідчих ГУ Нацполіції України у Львівській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України.

Заходи здійснювались у ході реалізації матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за повідомленням офіцерів ВВБ прикордонного відомства за ч.3 ст.369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Житель прикордонного населеного пункту Волинської області 1986 року народження планував підкупити прикордонника Львівського загону, аби отримати сприяння в протиправній діяльності через державний кордон. Зокрема, він хотів налагодити незаконне переміщення тютюнових виробів з України до Республіки Польща на ділянці держрубежу, що проходить по річці Буг. За це волинянин, який до того ж діяв в інтересах ще двох спільників, надав військовослужбовцю неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США.

В даний час тривають подальші невідкладні слідчі дії.

Відео https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Spivrobitniki-VVB-Derzhprikordonsluzhbi-vikrili-ukraincya-yakiy-pidkupom-hotiv-nalagoditi-kanal-peremishchennya-sigaret-v-Polshchu/



Прес – служба Львівського прикордонного загону

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