Основна ударна сила України Суспільство | 11-04-2019, 19:27 0 172



Впевнено і завзято оберт за обертом лопаті гвинтокрилів починають врізатись у повітря. Лічені хвилини, і потужні бойові машини здіймаються у повітря. Їх вогнева міць не піддається сумніву і перевірено боями на сході України. Штурмовка, горка, маневр, вогневий удар і знову маневр та вихід з зони вогню. Всього кілька секунд потрібно Мі – 24 для того щоб знищити ворога. Власне так, в районі проведення ООС, відбулись тренування передових авіа навідників та груп бойового управління гелікоптерів.

Подібні тренування в нас проводяться постійно, - каже авіа навідник Андрій. – Нам потрібно вдосконалювати і свою фаховість, і відпрацьовувати зв'язок з екіпажами гелікоптерів, адже ймовірність прямого бойового зіткнення з ворогом і далі залишається великою. І від того, як ми будемо співпрацювати залежатиме і виконання бойових завдань.

Протягом навчань були відпрацьовані питання з пошуку та знищення броньованих цілей, укріплень ворога, та живої сили. Складність навчань полягала в тому, що навчання відбувались на незнайомій для більшості військовослужбовців, місцевості. Тобто так, як би це мало бути в реальних бойових умовах. Зі всіма завданнями авіатори впорались на тверду оцінку відмінно.

Тарас Грень.





