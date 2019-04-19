Наявність податкового боргу є підставою для зняття з реєстрації платником єдиного податку Суспільство | 11-04-2019, 17:53 0 130



Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що якщо протягом двох кварталів платники єдиного податку мали податковий борг, то вони зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

Податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником у встановлений термін, та непогашеної нарахованої пені.

Дізнатися про наявність заборгованості фізична особа - підприємець може особисто звернувшись до органів ДФС за місцем реєстрації або скористатися сервісом «Електронний кабінет платника податків», «Розрахунки з бюджетом».

Для роботи з «Електронним кабінетом платника податків» необхідно мати ключі електронного цифрового підпису.

З більш детальним роз’ясненням можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДФС у Львівській області за посиланням: http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/

