ЄСВ сплачується незалежно від фінансового стану платника Суспільство | 11-04-2019, 17:52 0 116





Днями працівниками Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум з платниками податків району, на якому присутнім було повідомлено, що єдиний соціальний внесок сплачується незалежно від фінансового стану платника.

Так відповідно до частини 12 ст. 9 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Крім того, період, за який наявна заборгованість з єдиного соціального внеску, не буде зарахований до страхового стажу особи до повного погашення боргу.

На даному практикумі працівники фіскальної служби акцентували увагу на тому, що якщо у платника податків одночасно із зобов’язаннями із сплати ЄСВ присутні зобов’язання із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами, то зобов’язання із сплати ЄСВ виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати.

Згідно з чинним законодавством, що регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) не передбачено розстрочення та відстрочення заборгованості з його сплати. У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати ЄСВ, до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені Законом № 2464, а посадові особи, винні у порушенні законодавства про збір та ведення обліку ЄСВ, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (частина 11 ст. 9 Закону № 2464).



Сектор організаційного забезпечення

Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області

