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ДФС України оприлюднено нові довідники податкових пільг
|Суспільство | 11-04-2019, 14:05
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ДФС України 3 квітня 2019 року оприлюднила Довідник податкових пільг № 92/1, що є втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг № 92/2 станом на 1 квітня 2019 року.
Нагадуємо, що у довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати за землю, акцизного податку, податку на нерухоме майно, інших місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.
Довідники розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням.
ДФС у Закарпатській області
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