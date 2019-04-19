ДФС України оприлюднено нові довідники податкових пільг Суспільство | 11-04-2019, 14:05 0 166

ДФС України 3 квітня 2019 року оприлюднила Довідник податкових пільг № 92/1, що є втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг № 92/2 станом на 1 квітня 2019 року.

Нагадуємо, що у довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати за землю, акцизного податку, податку на нерухоме майно, інших місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.

Довідники розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням.

ДФС у Закарпатській області

