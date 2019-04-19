Вже два місяці поспіль надходження єдиного внеску на Львівщині перевищують 1 мільярд гривень Суспільство | 11-04-2019, 12:02 0 120



Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області вже два місяці поспіль надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становлять понад 1 млрд. гривень.

Зокрема, надходження єдиного внеску у березні 2019 року склали 1012,7 млн.грн., що майже на 175,1 млн.грн., або 21 відсоток більше, ніж за той самий місяць минулого року (у березні 2018 року надходження єдиного внеску склали 837,6 млн.гривень).

Приріст надходжень єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування зумовлений наступними факторами:

- збільшення мінімальної заробітної плати до 4 173 гривні;

- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;

- збільшення кількості документально оформлених трудових взаємовідносин між найманими працівниками та роботодавцями.

Всього з початку року надходження єдиного внеску склали 2 886,0 млн. грн., що на 530,5 млн. грн. або на 22,5 відс. більше, ніж у січні-березні 2018 року.

