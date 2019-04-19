Перевірити фіскальний чек можна в «Електронному кабінеті» Суспільство | 11-04-2019, 12:00 0 189

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що ДФС запроваджено електронний сервіс, який дозволить покупцям товарів та послуг здійснювати пошук та перегляд фіскальних касових чеків, сформованих традиційними реєстраторами розрахункових операцій та електронних фіскальних чеків, що створені новими РРО.

Для перевірки фіскальних касових чеків потрібно на суб-сайті ГУ ДФС у Київській області або на веб-порталі ДФС України зайти у вкладення «Електронний кабінет».

Сервіс знаходиться у відкритій частині електронного кабінету, доступ до нього здійснюється без ідентифікації особи у режимі реального часу (24/7/365) за посиланням: http://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.

Щоб знайти та переглянути фіскальний касовий чек потрібно ввести: фіскальний номер РРО, дату та час видачі чека (для традиційних РРО).

Для пошуку електронного чека потрібно ввести його фіскальний номер і дату. Якщо чек у системі не знайдено, потрібно зробити його фото й надіслати за адресою: infozvit@sfs.gov.ua. Фахівці фіскальної служби дослідять причину, за якої електронний чек не потрапив до системи й будуть вжиті відповідні заходи.

Запроваджена новітня інформаційна система реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій E-Receipt передбачає реєстрацію пристроїв без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів і не потребує плати за її використання. Електронний чек генерується, реєструється в системі ДФС, доповнюється QR-кодом, після чого передається на пристрій. Інформація про фіскальний номер чека та його QR-код зберігається в e-Receipt і доступна для перегляду в електронному кабінеті платникам та покупцям товарів (послуг).

Кошти або вартість майна, переданого у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, можна включити до податкової знижки

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до п.п.166.3.2 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ, суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 % суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Зокрема, одним із документів, які підтверджують надання пожертви (благодійної допомоги), є договір про пожертву.

Для отримання податкової знижки, платник податків подає за місцем своєї податкової адреси річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Граничний термін подання податкової декларації – 31 грудня 2019 (включно).

