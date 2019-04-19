«Я маю право!»

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Суспільство | 11-04-2019, 11:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    

Декларування репетиторських послуг
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що вчителі та викладачі, які у минулому році надавали репетиторські послуги, проте не були зареєстровані як фізичні особи - підприємці, зобов'язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та задекларувати їх шляхом подання до фіскальної служби декларації про майновий стан і доходи.
До послуг репетиторства належать підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових, а також дипломних робіт, тощо.
Нагадуємо, що згідно з п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) дохід від надання репетиторських послуг оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %. Окрім цього з такого доходу справляється військовий збір за ставкою 1,5 %.
Згідно з п.179.10 ст.179 ПКУ платник податків має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань щодо заповнення його річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.
Закликаємо платників податків сумлінно виконати свій громадський обов’язок та своєчасно подати до контролюючого органу за місцем реєстрації податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримані у 2018 році.
Кампанія декларування доходів триває: право на податкову знижку
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що триває кампанія декларування доходів, отриманих фізичними особами у 2018 році. Громадяни можуть повернути частину сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, скориставшись правом на податкову знижку. Таке право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
Перелік витрат дозволених до включення до податкової знижки:
- сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення;
- частина сплачених процентів за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 ПКУ;
- сума коштів або вартість майна перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим пунктом 133.4 ПКУ;
- сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у рамках недержавного пенсійного забезпечення;
- оплата допоміжних репродуктивних технологій;
- оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
- сума коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;
- сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи;
- сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.
Про право на податкову знижку
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що згідно з п.166.3 ст.166 розділу IV Податкового Кодексу України (далі - ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначено у п. 166.3 ст.166 ПКУ.
При цьому, відповідно до п.п.166.4.2 п.166.4 ст.166 ПКУ загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ.
Згідно з п.п.14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ заробітна плата для цілей розділу ІV ПКУ - основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
Отже, фізична особа – підприємець не має право на податкову знижку щодо доходів, одержаних виключно від підприємницької діяльності.
Нагадує про отримання податкової соціальної пільги
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Тобто, податкова соціальна пільга - це можливість платника зменшити нараховану суму місячної заробітної плати на розмір такої пільги.
Пільга складає 50 відс. місячного розміру прожиткового мінімуму для дієздатних осіб, встановленого на 1 січня звітного податкового року. У 2019 році це - 960 грн. 50 коп. (50 відс. від 1921 грн. прожиткового мінімуму для дієздатних осіб станом на 1 січня 2019 року).
Право на таку пільгу має кожна працююча людина, яка отримує заробітну плату та є платником податку на доходи фізичних осіб.
При цьому мають виконуватися певні умови:
- податкова соціальна пільга застосовується до нарахованої місячної заробітної плати, якщо її розмір не перевищує суму, яка дорівнює місячному прожитковому мінімуму, який діє на 1 січня звітного року для дієздатної особи, помноженої на 1,4 та округленої до 10 гривень. У 2019 році сума обмеження складає 2 тис. 690 гривень;
- пільга застосовується лише до заробітної плати та не стосується інших доходів. Тобто, підприємці не можуть претендувати на податкову пільгу.
Також вона не стосується сум, отриманих від проведення незалежної професійної діяльності (нотаріуси, адвокати тощо);
- пільга починає застосовуватися роботодавцем з дня отримання від платника заяви і документів, які підтверджують право на її використання;
- пільга не застосовується, якщо працівник, окрім заробітної плати, отримує виплати з бюджету у вигляді стипендії, грошового або майнового забезпечення учня, студента, аспіранта тощо;
- податкова пільга надається тільки за одним місцем роботи.
Деяким категоріям платників податкова соціальна пільга надається у більшому розмірі, ніж звичайно. Це – батьки неповнолітніх дітей, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти, чорнобильці І та ІІ категорій, інваліди І та ІІ груп, а також ветерани війни, зокрема, учасники бойових дій.
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