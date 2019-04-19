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!!!У прокуратурі Львівської області в режимі Skype здійснить прийом громадян заступник прокурора АР Крим!!!
|Суспільство | 11-04-2019, 11:58
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16 квітня з 14:00 до 17:00 год, у приміщенні прокуратури Львівської області (м.Львів, проспект Шевченка, 17/19) у режимі Skype заступник прокурора Автономної Республіки Крим Коцура Анатолій Васильович здійснюватиме прийом громадян, які переселились з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Вказаний прийом громадян проводитиметься відповідно до ст.22 Закону України «Про звернення громадян», зокрема, з метою виявлення порушень конституційних прав і свобод громадян України – вимушених переселенців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя, встановлення фактів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та грубих порушень прав людини.
Попередній запис не є обов’язковим.
Довідки за телефоном: (044) 596 73 57.
Прес-служба прокуратури Львівської області
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