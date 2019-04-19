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Закарпаття: на соціальні гарантії платники спрямували понад 1 млрд 46 млн гривень
|Суспільство | 11-04-2019, 10:16
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Упродовж першого кварталу 2019 року платники Закарпатської області перерахували до бюджету 1 млрд 46 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, цьогоріч протягом січня-березня забезпечено приріст надходжень на 177,6 млн грн ЄСВ.
Зокрема, у березні поточного року до бюджету надійшло 360,8 млн грн єдиного внеску.
Фахівці органів ДФС Закарпаття нагадують, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» мінімальна заробітна плата з 1 січня 2019 року складає 4173 гривень.
Отже, мінімальний страховий внесок у 2019 році становить 918,06 грн. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ – у 2019 році вона дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати (у 2019 році – 62595 грн). Відповідно максимальна сума ЄСВ у 2019 році – 13770,9 гривень.
ДФС у Закарпатській області
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