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Україну накриють дощі та грози

Суспільство | 11-04-2019, 10:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    
У п’ятницю в Україні очікуються дощі, на сході з грозами, температура у більшості західних та північних областей вдень 9-14° тепла, на решті території - вдень 16-21° тепла.

Про повідомляє Українському гідрометцентр, пише "Укрінформ".

Синоптики зазначили, що 12-13 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Зокрема, 12 квітня пройдуть короткочасні дощі, місцями, крім заходу та півночі, грози.

13 квітня - невеликі, місцями помірні дощі, грози, у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей без істотних опадів.


Вітер північно-східний, на півдні та сході південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; в Карпатах вночі та вдень 0-5° тепла.


За даними синоптиків, опади продовжаться у деяких областях до понеділка.

Зокрема, у неділю та понеділок у північних, східних, а 15 квітня і у більшості західних областей без істотних опадів, на решті території невеликий дощ.

"Температура вночі 0-6° тепла; вдень 7-13° тепла; 14 квітня у південній частині вночі 3-9°, вдень 10-16° тепла", - повідомили в Укргідрометцентрі.

У Києві 12-13 квітня хмарно з проясненнями, 12 квітня прогнозують короткочасний дощ, 13 квітня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

14-15 квітня у столиці без істотних опадів, температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.
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