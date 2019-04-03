Увійти до геоінформаційної системи можна за допомогою кнопки швидкого доступу Суспільство | 03-04-2019, 19:09 0 61



На сайті обласної державної адміністрації та на сайтах районних державних адміністрацій, виконкомів міст обласного значення зявилась кнопка швидкого доступу «Банер», що дозволяє увійти до Геоінформаційної системи за допомогою будь-якого гаджету, який має доступ до інтернету (смартфон, планшет, ноутбук, комп’ютер).



Геоінформаційна системаЛьвівської області (ГІС) – сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо). Геопортал включає різні тематичні шари та розділи геопросторових даних від містобудівної документації до точкових об’єктів соціальної інфраструктури. ГІС стане платформою для отримання швидкої та якісної інформації у сфері планування і забудови територій, розвитку соціальної, інженерної й транспортної інфраструктури та багато іншого, оскільки така система дає можливість завантажувати та створювати n-кількість шарів.

ГІС організовує просторові дані в серіїї тематичних шарів та таблиць.На незначній за площею території знаходиться значна кількість різноманітних об'єктів. Вони мають різний тип локалізації. Важливим аспектом ГІС є спосіб класифікації об'єктів за різними ознаками, важливими для задач системи.

У Львівській області створено децентралізований збір даних у всіх районах та містах області. Створені бази даних та центральний банк даних, які синхронізуються.

