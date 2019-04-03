У Львівській області розпочали фінансування пенсій за квітень Суспільство | 03-04-2019, 19:07 0 63



Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області розпочало фінансування пенсійних виплат та житлових субсидій.



На пенсійні виплати спрямовано 36,5 млн грн, на житлові субсидії 4,0 млн гривень.

Виплата пенсій та житлових субсидій через поштові відділення та установи банків здійснюватиметься з 4 по 25 квітня.



