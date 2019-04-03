Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФС виявили понад дві тонни незадекларованих речей Суспільство | 03-04-2019, 19:04 0 72

Упродовж останньої доби працівники Львівської митниці ДФС зафіксували кілька випадків ввезення громадянами на митну територію України одягу та взуття без належного їх декларування.

Так, у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині - Медика» троє громадян України намагалися ввезти товари «одяг» та «взуття». До митного контролю громадянами були подані митні декларації, згідно з якими вони заявили про переміщення через митний кордон України лише вживаних автозапчастин. Під час митного огляду транспортних засобів, в яких громадяни перетинали кордон, окрім задекларованих товарів, також були виявлені товари «одяг» та «взуття» без ознак використання, загальною вагою 2 342 кг. Дані товари переміщувалися у салоні та вантажному відсіку автомобілів навалом у мішках. У митних деклараціях громадяни ці товари не зазначили.

Так, громадяни України переміщували через митний кордон України товари, не задекларувавши їх, тобто не було заявлено за встановленою формою точні та достовірні відомості (наявність, найменування або назва, кількість тощо) про них. Ці товари підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені статтею 472 Митного кодексу України. Товари вилучено, їх вартість буде встановлено додатково. Справи скерують до суду.

