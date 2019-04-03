За І квартал 2019 року великі платники податків сплатили 96 мільйонів гривень військового збору Суспільство | 03-04-2019, 16:19 0 128

Протягом трьох місяців 2019 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету 96 мільйонів гривень військового збору, що на 24 мільйони гривень більше ніж було перераховано за аналогічний період минулого року.

Зокрема, у березні цього року надходження військового збору склали 34 млн грн, що на 9 млн грн більше ніж було перераховано у березні 2018 року.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.

Одночасно зазначаємо, що разова нецільова матеріальна допомога, яка надається роботодавцем на користь працівника не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не оподатковується. Сума нецільової благодійної допомоги, що надається роботодавцем на користь працівника, яка сукупно у 2019 році не перевищує 2690,00 грн. (у 2018 році – 2470,00 грн., у 2017 році – 2240,00 грн.) не оподатковується, а в частині її перевищення є об’єктом оподаткування військовим збором на загальних підставах.









