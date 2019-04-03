З початку року великий бізнес Заходу сплатив 2 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів Суспільство | 03-04-2019, 16:18 0 135

За три місяці 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДФС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 2 мільярди гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 800 млн гривень.

Зокрема, протягом березня цього року великим бізнесом Заходу перераховано 783 мільйони гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 1 млрд гривень; податку на прибуток – 396 млн гривень та акцизного податку – 216 млн гривень.

Крім того, до місцевого бюджету великі підприємства перерахували 324 млн гривень. Слід зауважити, що міський бюджет щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 33 млн гривень.







