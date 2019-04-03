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Фахівці “Равського Розточчя” провели екозахід для дошкільнят Жовківщини
|Суспільство | 03-04-2019, 13:50
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У вівторок, 2 квітня, екоосвітяни РЛП «Равське Розточчя» провели пізнавальне екозаняття на тему: «Сортування відходів» для вихованців ДНЗ №1 «Вишенька», що у місті Рава-Руська Жовківщини.
Під час заходу фахівці Парку розповіли дітям як правильно сортувати відходи та як їх сортують в інших країнах. Окрім цього, дошкільнята отримали інформаційні зошити , надруковані за кошти фонду ОНПС.
Як зазначають, у РЛП “Равське Розточчя”: “Дошкільний вік - найважливіший етап у формуванні екологічного світогляду людини, тому саме з дошкільного віку потрібно виховувати шанобливе ставлення до природи”.
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