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У зоні проведення бойових дій загинув доброволець із Львівщини
|Суспільство | 03-04-2019, 13:48
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Сьогодні, 3 квітня, у зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) під Авдієвкою загинув військовослужбовець із Львівщини. Роман Федоришин, народився у Ходорові, що на Жидачівщині, 4 травня 1991року.
Після Майдану пішов добровольцем у зону АТО, був двічі поранений.
Роман Федоришин нещодавно був нагороджений орденом «Лицарський Хрест Добровольця».
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Героя.
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