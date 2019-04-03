У зоні проведення бойових дій загинув доброволець із Львівщини Суспільство | 03-04-2019, 13:48 0 86

Сьогодні, 3 квітня, у зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) під Авдієвкою загинув військовослужбовець із Львівщини. Роман Федоришин, народився у Ходорові, що на Жидачівщині, 4 травня 1991року.

Після Майдану пішов добровольцем у зону АТО, був двічі поранений.

Роман Федоришин нещодавно був нагороджений орденом «Лицарський Хрест Добровольця».

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого Героя.

