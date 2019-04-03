Сутенерку із Вінниччини судитимуть у Львові Суспільство | 03-04-2019, 09:58 0 298





За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 30-річної уродженки Вінниччини, яка підозрювалась у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.302 (створення та утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст.303 КК України (сутенерство).



Досудовим розслідуванням встановлено, що вказана особа у липні 2018 року підшукала шістьох осіб жіночої статі для зайняття проституцією.



З цією метою винайняла два приміщення у Львові, які облаштувала для надання платних сексуальних послуг.



Дівчат жінка забезпечувала усім необхідним, зокрема, засобами контрацепції. За годину роботи повії отримували 1 тис гривень, з яких половину віддавали сутенерці.



Крім цього, з метою залучення до протиправної діяльності та пошуку клієнтів, зловмисниця створила рекламу у мережі Інтернет. За вказаним номером телефону здійснювався і попередній запис.



На даний час кримінальне провадження перебуває на розгляді у Залізничному районному суді м. Львова, фігурантці загрожує до семи років позбавлення волі.







Прес-служба прокуратури Львівської області



