Прокуратура екстрадувала до Угорщини турка, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання коштів Суспільство | 03-04-2019, 09:58 0 102

На виконання доручення Міністерства юстиції України прокуратурою Львівської області забезпечено організацію видачі громадянина Турецької Республіки, якого затримано у грудні 2018 року на території Львівщини.

Іноземець розшукувався правоохоронними органами Угорщини для забезпечення судового розгляду кримінальної справи.

Зловмисник обвинувачується у вчиненні ще у 2014 році злочину, передбаченого п.b ч.2 та п.а ч.4 статті 399 (відмивання коштів) Закону Угорщини №С від 2012 року «Про Кримінальний кодекс» (Кримінального кодексу Угорщини).

На даний час вказана особа вибула з «Львівської установи виконання покарань №19» до Закарпатської держустанови для передачі правоохоронцям Угорщини.



Прес-служба прокуратури Львівської області



