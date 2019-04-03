Екс-поліцейського оштрафували за невчасно подані декларації перед та після звільнення Суспільство | 03-04-2019, 09:53 0 80







За участі прокуратури Львівської області, судом винесено постанову стосовно екс-слідчого Пустомитівського відділу поліції, якого визнано винним у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією.



Так, згідно з адмінпротоколами, складеними Львівським управлінням ДВБ НП України, вказана особа, несвоєчасно, без поважних на те причин, подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (перед та після звільнення).



Таким чином чоловік вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.



За наслідками судового розгляду, до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу.







Прес-служба прокуратури Львівської області