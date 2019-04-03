Ростимуть разом Суспільство | 03-04-2019, 09:04 0 86



Територія навчально-виховного комплексу в селі Гаї-Дитковецькі, що у Бродівському районі, — справжнісінький парк. Біля входу — плакучі верби і туї, далі — розкішний сад, калинова алея, посаджена разом зі школярами з Білокуракинського району Луганщини, клумби…

УСЕ ЦЕ — результат тісної співпраці закладу з Бродівським лісництвом. Школярі активно допомагають лісівникам багато років при поновленні лісів, збиранні насіння, прибиранні хмизу. І лісівники часті гості навчально-виховного комплексу.

Ось і минулого тижня тут можна було зустріти провідного інженера лісових культур Лідію Кінаш, інженера охорони і захисту лісу Володимира Тереховського. До речі, Володимир Тереховський — випускник місцевого НВК, у нього теплі й водночас взаємокорисні стосунки з директором закладу Василем Ковальчуком, вчителькою біології, керівником шкільного лісництва Лідією Мариняк, багатьма іншими педагогами…

Лідія Кінаш розповіла, що разом із Володимиром вони на знак подяки за багаторічну співпрацю з НВК привезли школярам саджанці туї різних видів, ялівця, а також декоративних рослин — самшиту, лапчатки, гібіскусів…

На території закладу гамірно. Школярі різного віку висаджують кущики на клумбі. Цікаво тут усім — від п’ятикласників (Юлія Сидорчук, Олена Касян, Давид Горобець) до старшокласників (Назар Яріш, Павло Руцький, Наталія Романюк, Юля Поляк). Притримують декоративні саджанці, аби росли рівненько, й шестикласниця Софія Романюк, і семикласниця Віталія Тереховська. А першокласник Тарас Касян, вхопивши невеличку тую, приніс її до старших і посадив своє деревце…

Одне слово, на території навчально-виховного закладу того дня було справжнє свято праці, відтак вгору потягнуться і молоді деревця, і дітки. Щодо останніх, то йдеться і про ріст духовний, бо така корисна справа, як садіння деревець, вельми облагороджує юні серця.

