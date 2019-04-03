Відтепер Львів та Ригу сполучає прямий авіарейс Суспільство | 02-04-2019, 16:09 0 123 Сьогодні, 2 квітня, відбулося відкриття першого авіарейсу за маршрутом Рига-Львів-Рига авіакомпанією «airBaltic». Рейс буде здійснюватися чотири рази на тиждень з 2 квітня до 26 жовтня 2019 року. Першим рейсом до Львова прибуло 38 пасажирів.





«Ми кожного року робимо аналітику, скільки гостей приїжджає до міста. Минулого року це було понад 2,2 млн гостей, із середнім перебуванням — більше 4-ох днів, і залишає турист за день близько 80 дол. Ми сьогодні розглядаємо туризм як і весь світ, і дуже тішимося, що Україна підходить до індустрії туризму не просто як до індустрії, де люди прилітають спілкуються, а як до великої індустрії економіки, що сьогодні є дуже важливим.



Я переконаний, що багато людей, які вагалися полетіти чи не полетіти — вони точно полетять. Тому, дякую усім, хто доклався до відкриття такого рейсу", — зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.



«Якщо для когось відкриття рейсу було роботою, то для мене відкриття цього рейсу було мрією. Бо Почесне Консульство Латвійської Республіки у місті Львові вже існує майже 15 років, і на кожній зустрічі представників Латвії з міською владою, з обласною владою обговорювали питання, коли буде рейс.





Усім приємних польотів до Риги, гарних вражень, щоб ми пізнавали один одного", — Володимир Гарцула, Почесний консул Латвійської Республіки у місті Львові.



«Я надзвичайно втішена, що сьогодні ми маємо таку гарну авіакомпанію «airBaltic» у Львові. Кожен новий напрямок — невеликий кусочок роботи, це заслуга великої команди людей, велика підтримка.



Я надзвичайно вдячна авіакомпанії «airBaltic», що ви прийняли таке рішення прийти у Львів.



Ця компанія є унікальною для Львова, тому що вони не є лоукостом і не є традиційним перевізником, вони дуже динамічно розвиваються. І ми сьогодні надаємо нашому пасажиру ще одну альтернативу вибору в ціні і в якості.



Я дуже рада, що саме сьогодні ми маємо нового перевізника, новий рейс, який відкриває нам нові можливості і нові маршрути", — Тетяна Романовська, генеральний директор МА «Львів» ім. Данила Галицького.



«Я дуже радий сьогодні усіх вас привітати з відкриттям рейсу між Ригою та Львовом. Я завжди дуже радий приїжджати до вас, і сьогодні це дуже важлива подія для відносин між Латвією та Україною.



Хочу подякувати усім тим, хто працював над цим напрямком.



Я вважаю, що цим рейсом ми знову відкриваємо один одного. Львів сьогодні, це не лише місто в Україні, а це також ворота до Трускавця, до Східниці, до Буковеля, до інших міст та курортів у Західній Україні. А з іншої сторони, Рига — це не лише столиця Латвії, а ворота до Таллінна, до Стокгольма", — Юріс Пойканс, Надзвичайний і Повноважений Посол Латвійської Республіки у місті Львові.