8 квітня - електронні земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення Суспільство | 02-04-2019, 14:33 0 97

8 квітня відбудуться електронні торги з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності за межами населеного пункту.

Земельні аукціони будуть проводитись на електронному майданчику ДП «СЕТАМ» (https://land.setam.net.ua/auctions).

До продажу права оренди на електронних земельних торгах пропонується право оренди 3-ох земельних ділянок розташованих у Сокальському районі Львівської області, загальною площею 44,7 га:

1. Сокальський район, Стенятинська сільська рада, площа земельної ділянки – 7,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 5179,7 грн.

2. Сокальський район, Стенятинська сільська рада, площа земельної ділянки – 8,3 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 4230,8 грн.

3. Сокальський район, Тартаківська сільська рада, площа земельної ділянки – 28,7 га. Цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Стартовий розмір річної орендної плати – 13807,4 грн.

Детальніше ознайомитися з запропонованими лотами, переліком земельних ділянок можна тут і тут



