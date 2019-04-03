На Львівщині стартував весняний Будівельний Форум Суспільство | 02-04-2019, 14:05 0 102

Сьогодні, 2 квітня, в області стартував весняний Будівельний Форум.

Участь у заході взяв заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Роман Филипів.

«Дуже багато різних об’єктів зараз будуються на Львівщині. Будівництво за рахунок бюджетних коштів ще донедавна вважалось невигідним і ризикованим. За останні роки ми зламали цей стереотип, адже на розвиток соціально-економічної та житлової інфраструктури скерували 6,5 мдрд грн. Щодо приватного будівництва, ми бачимо неймовірну динаміку в цьому секторі. Ренесанс будівельної галузі приводить до нового економічного розвитку. Зупинити Львівщину у розвитку складно. Задавши хороший фундамент розвитку держави, ми його зберігатимемо. Із розвитком будівельної сфери почав розвиватися ринок будметріалів та навчання кваліфікованих кадрів. Компаній, які йдуть в ногу з часом, в Україні дуже багато, і ми разом працюватимемо над впровадженням нових технологій та над розвитком держави», - зазначив під час відкриття Форуму заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів.

Весняний Будівельний Форум - найбільша будівельна подія Західної України, яка об’єднує всі основні напрями галузі та демонструє нові досягнення будівельної індустрії України та всього світу, показує весь будівельний цикл від архітектурного проекту до кінцевого спорудження об'єкта. Серед основних завдань Форуму - поширення інформації про новітні розробки та досягнення вітчизняної науки.

Окрім того, у межах заходу можна ознайомитися із співпрацею з іноземними інституціями та організаціями у сфері будівництва, а також впровадження європейських будівельних стандартів і норм.

